YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamıştır. Süreç içerisinde kurulumuza gelen itirazlar değerlendirilmiş, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Yener, şunları söyledi:

"Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamıştır. Süreç içerisinde kurulumuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağ duyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, Cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, YSK'nın değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere ve bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize ve süreci baştan beri bizimle birlikte takip eden siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin, Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar."