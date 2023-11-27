Yozgat'ta Mesut Süzener AK Parti Çekerek İl Genel Meclisi aday adayı oldu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan iş insanı Mesut Süzener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti Çekerek İl Genel Meclisi Üyesi aday adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti Çekerek İl Genel Meclisi aday adayı Mesut Süzener, başvuru dosyasını İlçe Başkanı Mehmet Akkan'a teslim etti. Aday adaylığı resmi başvurusunu yapan Süzener, ilçe ve köy halkına hizmet etmek için yola çıktığını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin ilçede başarılı olması için çalışmalara başlayacağını ifade eden Süzener, "Aday adaylığı sürecimde istişare içerisinde olduğum yakın çevrem, siyasi büyüklerim ve ilçe halkımızın samimi destekleri ile bu yola çıktım. Amacım, ilçemizin gelişimine katkıda bulunmak ve önemli projelere imza atmak. Bizim için önemli olan bu görevi layıkıyla yerine getirmektir. İlçemizi çok iyi tanıdığımız ve halkımıza iyi hizmet edeceğimize inandığımız için bu göreve talip olduk. Sadece ilçemize iyi hizmetler yapmak ile yetinmeyeceğiz, gönüllere de gireceğiz. Partimiz ve halkımız teveccüh gösterirse hizmet gönüllüsü bir kardeşiniz olmak istiyorum." dedi.

İlçeye olan bağlılığını da her fırsatta dile getiren Süzener, "Yeni dönemde de Türkiye Yüzyılı vizyonu ile değişen ve gelişen çağımızda ilçemizi en iyi yere taşımak için çalışacağım. AK Parti Çekerek İl Genel Meclisi için aday adaylığı süreci ile ben de ilçeme hizmet etmek için yeni dönemde elimi taşın altına koyacağım. Bu vesile ile tüm ilçe halkımıza en derin duygularımla saygılarımı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinin ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu. - YOZGAT