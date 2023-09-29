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Yozgat'ın Çekerek İlçesi Kaymakamı Göreve Başladı

İçişleri Bakanlığının oluru ile Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kaymakamı olarak atanan Fidan Bozkır, göreve başladı. Bugün ilçeye gelerek yeni görevine başlayan Kaymakam Fidan, kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak ilçe halkına faydalı olmayı düşündüklerini belirtti.