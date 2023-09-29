Yozgat'ın Çekerek İlçesi Kaymakamı Göreve Başladı
İçişleri Bakanlığının oluru ile Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kaymakamı olarak atanan Fidan Bozkır, göreve başladı. Bugün ilçeye gelerek yeni görevine başlayan Kaymakam Fidan, kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak ilçe halkına faydalı olmayı düşündüklerini belirtti.
İçişleri Bakanlığının oluru ile Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kaymakamı olarak atanan Fidan Bozkır, göreve başladı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kaymakamlığından Yozgat'ın Çekerek İçesi Kaymakamlığına atanan Fidan Bozkır, bugün ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kaymakam Fidan, kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak ilçe halkına faydalı olmayı düşündüklerini söyledi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika