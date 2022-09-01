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Yozgat haberleri... Yozgat Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Politika Haberleri

Yozgat haberleri... Yozgat Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Yozgat haberler... Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yenileme ihtiyacının olduğu noktalarda sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yenileme ihtiyacının olduğu noktalarda sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Belediyesi ekipleri, Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıkada bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarının bağlantı yolunda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerinin şehrin dört bir tarafında asfalt dökümü, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Yaz ayı ile başladığımız asfalt serim çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor.

Birçok mahallemizi asfaltla buluşturduktan sonra plan dahilinde Yeni TOKİ konutlarımızın bulunduğu alanda da çalışmalarımız başladı. Yapılan çalışmaları düzenli olarak inceleyip çalışmaların sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Asfalt çalışmamızı en kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fen İşleri Müdürlüğü Yozgat Belediyesi Yozgat Politika Haberler

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