YÖK Başkanı Özvar'dan Gazze'deki Soykırım Kınaması

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türk yükseköğretim camiası adına İsrail tarafından yürütülen tüm bu soykırım faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. İnsani ve vicdani hiçbir değerle bağdaşmayan, uluslararası hukuku bütünüyle hiçe sayan bu vahşet artık tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır" dedi.

Amasya Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış töreni, Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile çevre illerden gelen üniversite rektörleri katıldı.

'AÇIK BİR SOYKIRIM'

YÖK Başkanı Özvar, "2025-2026 akademik yılının tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hepimiz için önemli ve anlamlı bir günü coşkuyla kutlamayı isterdik. Ancak Gazze'de hepimizi derinden etkileyen ve büyük bir insanlık dramına dönüşen hadiseler mutluluğumuzu gölgelemektedir. İsrail tarafından yaklaşık iki yılı aşkın süredir Gazze'de masum Filistinlilere yönelik sürdürülen saldırılar, katliam boyutunu aşarak açık bir soykırıma dönüşmüştür. Çocuk, kadın, erkek on binlercesi hayatını kaybetmiş, yüz binlercesi yaralanmış veya sakat kalmıştır. Okullar, hastaneler ve kamu binaları da dahil olmak üzere Gazze'nin bütün altyapısı tahrip edilmiştir. Milyonlarca insan yiyecek, içecek ve en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmıştır" diye konuştu.

'BU VAHŞET TAHAMMÜL EDİLEMEZ BOYUTTA'

Özvar, "Türk yükseköğretim camiası adına İsrail tarafından yürütülen tüm bu soykırım faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. İnsani ve vicdani hiçbir değerle bağdaşmayan, uluslararası hukuku bütünüyle hiçe sayan bu vahşet artık tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, katıldığı toplantılarda Türkiye'nin tutumunu tüm dünyaya bir kez daha net biçimde anlatmış, haklı Filistin davasına olan desteğimizi güçlü şekilde ifade etmiştir. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Gazze'de ikamet eden Filistinli öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle alınmayacak. Bu karar, bütün vicdanları soğutan, dünyada örneği az bulunan tarihi bir karardır. Ülke olarak her zaman olduğu gibi Filistinli öğrencilerin ve akademisyenlerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Sudan'da yaşanan askeri çatışmalar sebebiyle eğitimine ara veren üniversitelerden üçü, ülkemizde, üç ilimizde kampüs açarak sembolik de olsa eğitim-öğretime devam etmektedir. Akademisyenlerini ve öğrencilerini ülkemizde misafir ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır sıkıntıların sona ermesi için hep birlikte gayret göstermeliyiz" dedi.