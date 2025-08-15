AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, teşkilat çalışmaları, seçim hazırlıkları ve organizasyon içi koordinasyon konuları ele alındı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatlarının çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na katılım gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, teşkilatların sahadaki durumu, seçim hazırlıkları ve teşkilat içi koordinasyon gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Toplantıya katılım gösteren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızla kutlu davamızı daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.