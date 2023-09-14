Yeşil Sol Partisi Milletvekili Adayı Hakkında Dava Açıldı

ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde nisan ayında düzenlenen operasyonda, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı Müslüm Koyuncu hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada kendisini savunan Koyun, "Üye olduğumuz hiçbir grup, katıldığımız hiçbir eylem ve etkinlik yasa dışı veya terörle bağlantılı değildir" dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere yönelik nisan ayında operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlarla 6'sı kadın, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 10 şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındı. Aralarında geçen mayıs ayındaki milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Partisi'nin Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da yer aldığı 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden milletvekili adayı Müslüm Koyun tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DOSYALARI AYRILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelilerin dosyaları ayrılarak her biri hakkında ayrı iddianame düzenlendi. Tutuklu Müslüm Koyun hakkında 115 sayfalık iddianameyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bugün davanın ilk duruşmasına çıkan sanık Müslüm Koyun suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında, "Üye olduğumuz hiçbir grup, katıldığımız hiçbir eylem ve etkinlik yasa dışı veya terörle bağlantılı değildir. Dosyada MLKP ile ilişkilendirilebileceğim bir şey yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

?Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmayı erteledi.