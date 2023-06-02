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Yeşil Sol Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Oldu

Yeşil Sol Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Oldu

Politika Haberleri

Yeşil Sol Parti, TBMM grup yönetimini belirledi. Yeşil Sol Parti’nin Meclis Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder; grup başkanvekilleri ise Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç oldu.

Yeşil Sol Parti, TBMM grup yönetimini belirledi. Yeşil Sol Parti'nin Meclis Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ; grup başkanvekilleri ise Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç oldu.

Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili seçilenler, dün parti genel merkezinde bir tanışma toplantısı yaptı. Yeşil Sol Partili milletvekilleri, toplantının ardından TBMM grup yönetimini belirledi.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder TBMM Başkanvekili olurken önceki dönemde HDP'de grup başkanvekilliği yapan Meral Danış Beştaş ile Hakkı Saruhan Oluç'un, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili olarak görevlerine devam etmelerine karar verildi.

Yeşil Sol Parti'nin TBMM İdare Amiri ise Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu.

Kaynak: ANKA / Politika

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