Yeşil Sol Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Oldu

Yeşil Sol Parti, TBMM grup yönetimini belirledi. Yeşil Sol Parti’nin Meclis Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder; grup başkanvekilleri ise Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç oldu.