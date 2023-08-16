Yeşil Sol Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Diyarbakır cezaevlerindeki hak ihlallerinin incelenmesini istedi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak Diyarbakır cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin acilen incelenmesini istedi. Diyarbakır'daki insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporu anımsatan Çandar, "Cezaevlerinin; hukuk devleti ilkesi, insan hakları ve evrensel değerler bakımından Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun serencamı olduğu unutulmamalıdır. Diyarbakır cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin ve cezaevi yönetimlerinin haksız uygulamalarının son bulması adına, TBMM behemehal sorumluluk almalı ve gereken adımlar atılmalıdır" dedi.

Cengiz Çandar, Diyarbakır cezaevlerindeki insan hakları ihlali iddialarının incelenmesi için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na başvurdu. Komisyona yaptığı başvuruda cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Çandar, "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve mahpusların maruz bırakıldıkları haksız koşullar hemen her gün kamuoyuna yansımaktadır. Sivil toplum kuruluşları tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporlar, Türkiye cezaevlerinde; temel hakların askıya alınabildiğini, keyfiliğin hakim olduğu haksız uygulamaların ve hak ihlallerinin, yeterli denetim sağlanamamasının da etkisiyle ne yazık ki gündelik hayat pratiğine dönüştüğünü gözler önüne sermektedir" dedi.

Çandar, "İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, O¨zgu¨rlu¨k I·c¸in Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği tarafından, Diyarbakır'daki cezaevlerine yapılan rutin ziyaretler, mahpuslar ve cezaevi yönetimi ile yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda hazırlanan 'Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları Hak İhlalleri Raporu' meydana gelen hak ihlallerini, cezaevi yönetimlerinin yanlış ve keyfi uygulamalarını, cezaevlerindeki temel sorun ve ihtiyaçları net bir biçimde ortaya koymaktadır. Söz konusu rapor, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından Komisyonunuzla da paylaşılmıştır" hatırlatmasını yaptı.

Çandar, "Cezaevlerinin; hukuk devleti ilkesi, insan hakları ve evrensel değerler bakımından Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun serencamı olduğu unutulmamalıdır. Diyarbakır cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin ve cezaevi yönetimlerinin haksız uygulamalarının son bulması adına, TBMM behemehal sorumluluk almalı ve gereken adımlar atılmalıdır. Bu bağlamda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Diyarbakır cezaevlerinde gerçekleşen hak ihlalleri ile ilgili olarak acilen toplanmasını, 'Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları Hak İhlalleri Raporu'nda aktarılan hususların titizlikle incelenmesini, Komisyonunuz bünyesinde bulunan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun Diyarbakır kampüs cezaevlerini incelemek üzere acil bir ziyaret gerçekleştirmesini ve konuyla ilgili olarak tarafıma atılan adımlar ve alınan sonuçlar konusunda bilgi verilmesini arz ve talep ederim" dedi.