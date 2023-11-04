Yerli ve Milli Parti Ankara İl Başkanlığı Açıldı

YERLİ ve Milli Parti'nin Ankara İl Başkanlığı düzenlenen törenle açtı. Açılışta konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara'daki il binamızı ve demokrasinin umuda açılan kapısının açılışını gerçekleştirdik. Yerli ve Milli Parti'nin anayasası, tüzüğünde ve parti programında yazılı olan her şeyi bütün kurucularımızla birlikte Türkiye'nin bütün illerinde halkımızla buluşturacağız. İl Başkanlığımız hayırlı ve uğurlu olsun, inşallah Türkiye'mize ve Ankara'mıza bereket getirir" dedi.

Açılış törenine, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Genel Başkan Vekili Uğur Aksöz, Yerli ve Milli Parti Kurucu Üyesi Sabri Erbakan, Ankara İl Başkanı Emre Türkeli ve partililer katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Mutlu, "Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara'daki il binamızı ve demokrasinin umuda açılan kapısının açılışını gerçekleştirdik. Bizim için çok önemli bir gün. Yerli ve Milli parti günden güne büyüyor. Ankara İl Başkanlığımız hayırlı ve uğurlu olsun, inşallah Türkiye'mize ve Ankara'mıza bereket getirir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SOMUT ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ'

Yerli ve Milli Parti'sinin 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü'nde kurduklarını ifade eden Mutlu, "Türkiye'nin umuda açılan kapısı ilan ettik. Bugün dönüp baktığınızda Yerli ve Milli Parti'nin anayasası, tüzüğünde ve parti programında yazılı olan her şeyi bütün kurucularımızla birlikte Türkiye'nin bütün illerinde halkımızla buluşturacağız. Öte yandan İsrail Ortadoğu'da soykırım olarak nitelendirdiğimiz bir katliam gerçekleştirmektedir. Çocuk, kadın demeden sivil halkı katlediyor. Yerli ve Milli Parti olarak İsrail'i kınıyoruz. Burada Türkiye'nin somut adımlar atmasını bekliyoruz. Miting yaparak veya kamuoyunda kınayarak değil, iktidarın gücü elinde olduğu için farklı bir noktada tepki göstermesini bekliyoruz. İncirlik Üssü'nden kalkan F-16 uçaklarının yine oradaki sivil insanlara, çocuklara bomba yağdırdığını görüyoruz. İncirlik Üssü'ndeki uçuşların kapatılması bu açıdan oldukça önemlidir ve dünyaya farklı bir mesaj verilmiş olur. Soykırıma uğrayan Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Sonuna kadar da kalbimizin kendileriyle birlikte olduğunu da özellikle belirtiyorum" ifadelerini kullandı.