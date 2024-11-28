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Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Yerine kayyum atanan muhtar, sessizliğini Haberler.com'a bozdu

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Ardahan'a bağlı Damal'ın Burmadere (Sors) Köyü Muhtarı Şah İsmail Göyük'ün yerine İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu "muhtar" olarak atandı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Göyük, süreçle ilgili tüm olan biteni Haberler.com'a anlattı.

Belediyelere kayyum atanmasının yankıları sürerken Ardahan'a bağlı Damal'ın Burmadere (Sors) Köyü Muhtarı Şahismail Göyük'ün yerine İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu'nun muhtar olarak atanması gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken Haberler.com adına bölgeye giden gazeteci Suat İncedere, Şahismail Göyük'e süreçle ilgili olan biteni sordu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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