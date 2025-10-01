Yeniyol Partisi Grup Başkanı Kaya: Türkiye'de artık silah bir hak arama aracı olmamalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Haberler.com ekibi, Meclis bahçesinde bakanlar, parti genel başkanları ve milletvekilleriyle özel röportajlara imza attı.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniyol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İDARİ VE YASAL OLARAK BİR KISIM ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR"

Kaya şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin daha önce de bu 42 yıllık çatışma şiddeti döneminde zaman zaman başvurduğu süreçlerden bir tanesini yeniden yaşıyoruz. Daha önceki süreçlere benzemiyor ama daha önceki süreçlerin tecrübelerini de damıtarak yürütülen bir süreç. Bir kere Türkiye'de artık silahın, çatışmanın, şiddetin ister meşru ister gayrimeşru olarak algılansın bir hak arama aracı olarak ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü bu topraklarda çatışma ve şiddet, silah her zaman herkese zarar veren bir şey. Dolayısıyla bu iradenin oluşmuş olmasını önemsiyoruz. Bunun da başarıya ulaşabilmesi için idari ve yasal olarak bir kısım adımların da atılması gerekiyor ki süreç başarıya ulaşsın. Onu da zaten kurulmuş olan bir Milli Birlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu var. Orada hep beraber konuşmuş olacağız. Maddelerimizde bir tanesi bu.

Madem artık çatışma ve şiddet bitiyorsa, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk açığını da artık konuşması ve onları da gidermesi gerekiyor. Bir başlığın da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece olaya bir terör olayı değil, aynı zamanda özgürlükler sorununa baktığımız için ikisi, iki kanatlı bir kuşu harekete geçirmemiz lazım."