Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Oyunu Kullandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandı.

Başkan Yaşar, eşi Azize Yaşar ile birlikte Demetevler'de bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Yaşar, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Yaşar, şunları söyledi:

"Herkes sandık başına gitsin ve çocuklarını, torunlarını düşünerek oy kullansın. Bu seçim, Türkiye'nin kaderi için önemli bir seçim. Herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesini ve sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın halka daha iyi hizmet ederek herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa etmesini diliyorum."