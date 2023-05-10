Yenimahalle Belediye Başkanı Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı. Başkan Yaşar, 'Tarım ülkesi olan ülkemizin bu hale gelmesi çok üzücü. Üretici mutsuz, halci mutsuz, tüketici vatandaş mutsuz. Bu kadar bereketli toprakları olan ülkemizde bu sorunlar çözülürse vatandaş da tane ile sebze gramla meyve almak zorunda kalmaz' dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı. Başkan Yaşar, "Tarım ülkesi olan ülkemizin bu hale gelmesi çok üzücü. Üretici mutsuz, halci mutsuz, tüketici vatandaş mutsuz. Bu kadar bereketli toprakları olan ülkemizde bu sorunlar çözülürse vatandaş da tane ile sebze gramla meyve almak zorunda kalmaz" dedi.

Başkan Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve CHP Ankara Milletvekili adayları ile birlikte sabahın erken saatlerinde Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı. Hal esnafına kulak veren heyet, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği BaşkanıCeyhan Gündüz'le görüşerek dernek yöneticileri ve esnafla kahvaltı yaptı.

"ORTAK AKIL SORUNLARI ÇÖZER"

Ziyarette Gündüz'den toptancı hali ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Yaşar, Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan Toptancı Hali'nin Ankara ve bölge iller için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Yaşar, "Toptancı halleri hem üretici hem tüketici için çok önemli. Yaşadığınız sıkıntıları yakından biliyorum. Ortak akıl ile bu sorunlar çözülür. Ne üretici, ne aracı, ne de tüketici mağdur edilmemelidir" dedi.

"HEP BİRLİKTE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı sürece de vurgu yapan Başkan Yaşar, "Umutsuzluğa gerek yok. Bizi ayırmaya, bölmeye çalışanlara karşı hep birlikte kutuplaşmadan, demokrasi şöleni havasında seçime gideceğiz. Vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz. Ülkemizin aydınlık yarınları için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.