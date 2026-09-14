Haberler

Yenilik Partisi, ‘Yeni Parti’nin isminin değiştirilmesi için Yargıtay’a başvurdu

Yenilik Partisi, ‘Yeni Parti’nin isminin değiştirilmesi için Yargıtay’a başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİLİK Partisi, Yeni Parti’nin isminin kendi parti isimleriyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle değiştirilmesi talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

YENİLİK Partisi, Yeni Parti'nin isminin kendi parti isimleriyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle değiştirilmesi talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na yapılan başvuruda, Özgül Özel'in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti'nin isminin Yenilik Partisi ile karışıklığa yol açabileceği belirtildi. Başvuruda, 'Yeni', 'Yenilik' ve 'Yenilikçi' ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı, bu nedenle iki partinin vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin güçleştiği savunuldu. Başvuruda, "Sokaktaki vatandaş, 'Yeni' ile 'Yeniliği' ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği 'Yeni'ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla, doğrudan 'Yeniliği' çağrıştırmaktadır. Eğer ülkemiz İngiltere ve ülkemizin dili İngilizce olsaydı bu iki kelime İngiliz vatandaşları tarafından kolayca anlaşılabilirdi. Ancak ülkemizin Türkiye, milletimizin Türk milleti ve dilimizin Türkçe olması nedeniyle; 'Yeni' ve 'Yenilik' aynı bağlamda kullanılmaktadır" denildi.

Dilekçede, Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka'nın 19 Aralık 2024'te ' Yeni Parti' ismini almak için yaptığı başvurunun, 'Yenilik Partisi' ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Söz konusu kararın mevcut Yeni Parti açısından da emsal kabul edilmesi istenerek, "Bahse konu partinin isminin Yenilik Partimizi çağrıştırması nedeniyle; 2024 yılında başka bir parti hakkında yine partimizin ismine benzerliği nedeniyle vermiş olduğunuz emsal isim değiştirme kararının, aynı şekilde Yeni Parti'ye de teşmil edilmesini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi

Ağır toplar için hesap zamanı! Adliyeye böyle giriş yaptılar
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de derece yapan mezununa Togg hediye etti

Böyle okula can kurban! Öğrencisine TOGG hediye etti
Gelibolu'da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu

Arkadaşları ulaşamayınca polis devreye girdi! Yalnız yaşadığı evde...
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü
Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası

Bir siz eksiktiniz! Onlar da birbirlerine girdi