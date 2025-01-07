Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti Arasında Görüşme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyetiyle görüştü.

Meclis'te gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Fatih Erbakan'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Sacit Günbey, Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Doğan Bekin'in de yer aldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbakan, DEM Parti heyetinin diğer siyasi partiler gibi kendilerini de süreçle ilgili bilgilendirmek üzere ziyaret ettiğini belirtti.

DEM Parti heyetine ziyareti için teşekkür eden Erbakan, "Süreçle ilgili sahip oldukları bilgileri, kendi görüşlerini bizlere ilettiler. Bizim de süreçle ilgili sorularımıza cevaplar verdiler ve süreçle ilgili bizim taşıdığımız birtakım endişelerle ilgili sorularımızı cevapladılar. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur." dedi.

Sırrı Süreyya Önder de Fatih Erbakan ve heyetine teşekkür ederek, "Önerilerini aldık, ihtiyati şerh düştüğü konuları dinledik. Cevap olabildiklerimize cevaplarımızı ilettik. Çok doyurucu bir görüşmeydi. Tekraren bu kabulleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin İmralı Adası'nı ziyarete ilişkin sorusuna ise Önder, "Açıklama sonra arkadaşlar. Daha tarih belli değil." cevabını verdi.