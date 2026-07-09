Yeniden Refah Partisi'nde 'ahlak ve maneviyat' gerekçesiyle toplu istifa

Yeniden Refah Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı Mehmet Maşuk Güven, ilçe başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları yönetimleri ile 15 mahalle başkanının görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Güven, istifa kararının gerekçesinin teşkilat içerisinde daha önce görevden uzaklaştırılan ve hakkında bazı iddialar olan kişinin il yönetiminde görevlendirilmesi olduğunu öne sürdü.

Yeniden Refah Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı Mehmet Maşuk Güven, düzenlediği basın açıklamasında ilçe teşkilatı olarak toplu istifa kararı aldıklarını duyurdu. Güven, yaklaşık 20 aylık görev sürelerinde 600'ün üzerinde program gerçekleştirdiklerini ve Sultanbeyli'nin her mahallesinde teşkilat çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

"600'ün üzerinde program gerçekleştirdik"

Güven, görev süreleri boyunca teşkilat olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Yaklaşık 20 aylık görev süremizde 600'ün üzerinde program icra ettik. Sultanbeyli'mizin her mahallesinde var olduk. Böyle bir kardeşlik topluluğuna önderlik etmek paha biçilmez bir durumdur. Her bir teşkilat mensubumuza huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.

"İddialar üzerine görevden uzaklaştırdık"

İstifa sürecine neden olan olayın gündeme geldiğini ifade eden Güven, Milli Görüş'ün temel ilkelerinden birinin ahlak ve maneviyat olduğunu vurgulayarak, "Bu ilkeye yakışmayan bir sorun ve davranışın ilçe teşkilatımız içerisinde yaşandığı iddiası bize ulaşınca, yanlış karar vermemek adına iddiada ismi geçen taraflarla görüştük. Daha sonra eski İstanbul İl Başkanımız Sayın Nuri Özata ile istişarelerde bulunduk. Kendisinin de bilgisi dahilinde bu olaya sebep olan şahsı ilçe teşkilatımızdaki görevinden uzaklaştırdık" ifadelerini kullandı.

"Konuyu il başkanlığına anlattık"

Göreve gelen yeni İstanbul İl Başkanı'nın yaşanan süreçten haberdar olmayabileceğini düşündüklerini belirten Güven, "İlçe başkan yardımcılarımızın katılımıyla kendilerini ziyaret ettik. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmede yaşanan konuları tüm detaylarıyla anlattık. Gereğinin yapılacağını söylediler. Bizler de bu söz üzerine teşkilat çalışmalarımıza devam ettik" diye konuştu.

"Bir hafta sonra il yönetiminde görevlendirildiğini öğrendik"

Aradan kısa süre geçtikten sonra söz konusu kişinin yeni görevlere getirildiğini öne süren Güven, "Bir hafta sonrasında bizlerle hiçbir görüşme sağlanmadan olayın sorumlusu olan şahsın il yönetim kurulu üyesi, seçim işleri 1. bölge başkanı ve bir ilçeye ilçe sorumlusu olarak atandığını bizzat kendisini arkadaşlarımız arayarak öğrendik" dedi.

"Toplu istifa kararı aldık"

Güven, teşkilatın görüşlerinin dikkate alınmadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu konu gerekli mercilere bildirdiğimiz halde teşkilatımızın ve mağdur olan tarafın sözüne itibar edilmemesi ve ahlak değerlerimizin hiçe sayılması üzerine; şahsım, ilçe başkan yardımcılarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kolları başkanımız ve yönetimi, hanım kolları başkanımız ve yönetimi ile 15 mahalle başkanımız ve yönetimleriyle birlikte partideki görevlerimizden istifa ediyoruz."

"Davamızın arkasındayız"

Açıklamasının sonunda Milli Görüş çizgisinden ayrılmadıklarını ifade eden Güven, "Bizler Milli Görüş geleneğinden gelmiş dava erleriyiz. Davamızın arkasındayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı