Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

YENİDEN Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar oldu.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı için AK Parti'den 4 dönem milletvekilliği yapan ve son olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevinde bulunan Mehmet Kasım Gülpınar'ı gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, resmi hesabından AK Parti'den istifa ettiğini duyuran Gülpınar'ın adaylığını şöyle açıkladı:

"Cumhurbaşkanı danışmanı, AK Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoş geldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz."

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından eğitimini Ankara Üniversitesi'nde sürdüren Gülpınar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra TÖMER'de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME'de Mütercim olarak çalıştı. Özel bir TV kanalında diplomasi muhabirliği yaptı.

Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa'dan Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu. 25., 26. ve 27. Dönemde tekrar AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Aynı zamanda 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyesidir. Gülpınar son olarak AK Parti'de Cumhurbaşkanı Danışmanı ve MKYK üyeliği görevlerinde bulunuyordu.

İyi düzeyde Fransızca, İngilizce ve Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.