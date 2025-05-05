Yeniden Refah Partisi'nden İsrail'in Gemilere Yönelik Saldırılarına Tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait "Conscience (Vicdan)" gemisine yapılan saldırıya ilişkin, " İsrail'in, uluslararası toplumu ve BM kararlarını hiçe sayan bir tutumla adeta eşkıyalık örneği ortaya koyarak istediği gemilere müdahale etme yoluna gitmesi uluslararası sularda seyreden gemilere yönelik olan güvenlik sorununu beraberinde getirmektedir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e düzenlenen saldırıyı kınadıklarını söyledi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Bekin, Önder'in Meclis başkanvekili olarak oturumları yönetirken dürüst ve adil bir yönetim sergilediğini, örnek bir başkanvekili olarak hafızalarda kalacağını belirtti.

Bekin, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in ekibine yapılan saldırıyı da eleştiren Bekin, "Yetkililere seslenmek istiyoruz. TBMM mensupları parlamenterlerin itibarının korunması konusunda daha hassasiyet gösterilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde, silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybettiğini anımsatan Bekin, "Yeniden Refah Partisi olarak bizler, Cammu Keşmir davasında, dün olduğu gibi bugün de hiç tereddüt etmeden Keşmirli kardeşlerimizin yanında yer almakta olduğumuzu vurgulamak isteriz." ifadesini kullandı.

Bekin, "Conscience" gemisine Malta açıklarında yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "İsrail'in, uluslararası toplumu ve BM kararlarını hiçe sayan bir tutumla adeta eşkıyalık örneği ortaya koyarak istediği gemilere müdahale etme yoluna gitmesi uluslararası sularda seyreden gemilere yönelik olan güvenlik sorununu beraberinde getirmektedir." dedi.