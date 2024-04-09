Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail"çağrısı: Kürecik'i kapatın

Ticaret Bakanlığı'nın " İsrail'e ihracat kısıtlaması" başlığıyla yayımladığı, 54 ürünü içeren karar gündem yarattı. Konuyla ilgili bir değerlendirme de Yeniden Refah Partisi'nden geldi.

Yeniden Refah Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan bu durumu defalarca dile getirdi. İnkar ettiniz. Şimdi ise itiraf niteliğinde bir genelge yayınladınız. Atmış olduğunuz bu adımı bir adım daha ileri taşıyın. Kürecik'i kapatın!" denildi.

ERBAKAN, AK PARTİ'YE 3 ŞART SUNMUŞTU

Yeniden Refah Partisi yerel seçim sürecinde İstanbul adayını çekmek için AK Parti'ye 3 şart sunmuş, Genel Başkan Fatih Erbakan İsrail'le ticaretin sonlandırılması, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması, emekli maaşının ise 20 bin TL'ye çıkarılması durumunda adayını geri çekeceğini söylemişti.