Yeniden Refah Partisi'nden İran ve İsrail İlişkilerine Dair Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin İran'ın egemenliğini öncelikli olarak desteklediklerini vurgulayarak, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin, parti olarak İran'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü öncelediklerini belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 ülke arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in en son silah olarak atom bombası kullanacağını dolaylı olarak ifade etmeye çalıştığını belirten Bekin, İsrail'in uluslararası hukuku çiğnediğini ve tüm bölgeyi cehenneme çevirmeye çalıştığını söyledi.

İran'a saldırının amacının "İran'da rejim değişikliğine gitmek ve İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın yeni bir rejimin ihdas edilmesi" olduğunu savunan Bekin, ABD'nin uzlaşma için masayı gösterdiğini ancak amacının uzlaşma olmadığını, İran'ın tamamen teslimiyetçi anlayışla nükleer geliştirme konusunda hiçbir adım atmaması ve atacağı bütün adımlarda ABD'den izin alma şartını zorladığını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi olarak İran'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü öncelediklerini kaydeden Bekin, şöyle konuştu:

"İran'a yapılan saldırı, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi kapsamında olup, İran'ın şu anda mukabelede bulunması, meşru haklarının kullanılmasıdır. Bu, uluslararası BM kararıyla kendisine tanınmış bir haktır ve bu hakkı yerine getirmektedir. Bütün bunlara ve saldırgan tarafın İsrail olmasına rağmen ne yazık ki sanki İsrail de 'İran saldırmış' havası verilmeye çalışılmaktadır. Bu konularda da ne yazık ki dünya kamuoyu yanlış olarak yönlendirilmeye çalışılmaktadır."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye üstü örtük olarak tehditler savurduğunu aktaran Bekin, "Bu konularla ilgili olarak da özellikle parlamentomuzun bu gündemle bir an önce toplanarak, bütün siyasi partiler konsensüs oluşturarak, gerekli cevabı kendilerine vermesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak

Savaşı durdurması beklenirken ateşe yine benzin döktü
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.