Yeniden Refah Partisi'nden İncirlik ve Kürecik Üssüne Eleştiriler

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Kürecik Radar Üssü önce Amerika'ya, Amerika vasıtasıyla İsrail'e istihbarat sağlamaktadır ve kapatılmalıdır. İncirlik Amerikan Üssü doğrudan Amerika'nın, dolaylı olarak İsrail'in emrinde ve hizmetindedir ve kapatılmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kırıkkale'de partisinin İl Başkanı Arif Erdal ve il teşkilatı ile bir araya geldi. Kılıç, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu'na ilişkin, " İsrail'e ticaret gemileri yakın zamana kadar Türk limanlarından harıl harıl devam seferlerine devam ettiği halde ne yazık ki Gazze'ye insani yardım taşımak üzere hazırlanan gemilerin bizim limanlarımızdan hareketine izin verilmemiş, limanlar Avrupa tarafından açık hale getirilmiştir. İspanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan hareket edilmiştir. Nihayetinde yüzlerce deniz vasıtası, Tunus açlıklarında bekler vaziyettedir. Gerekli önlemler alındığında inşallah Gazze'ye sefer başlamış olacaktır. Seferleri de zaferleri de mübarek olsun" dedi.

'PETROL SEVKİYATI DURDURULMALI'

İsrail'in bir devlet olmadığını, saldırgan bir terör örgütü olduğunu dile getiren Kılıç, "Yeryüzündeki bu en organize terör örgütü, Orta Doğu'dan kaldırılıp atılmadıkça bölgeye huzur gelmesi muhayyel bile değildir. Önce Filistin'e, sonra Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a, Yemen'e, Suriye'ye en son Katar'a saldırdı. Belli ki İsrail terör örgütünün yayılmacı politikalarının neticesi; Mısır'a, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a saldırmaktır. Gücünü ve cesaretini toparlayabilirse Türkiye'ye de saldırmaktır. Bunun önlemleri alınacaktır, bunun adımları atılacaktır. Ama hemen bugün atılması gereken adımlar vardır. Türkiye tarafından atılması gereken adımlar vardır. Kürecik Radar Üssü önce Amerika'ya, sonra Amerika vasıtasıyla İsrail'e istihbarat sağlamaktadır ve kapatılmalıdır. İncirlik Amerikan Üssü, doğrudan Amerika'nın' dolaylı olarak İsrail'in emrinde ve hizmetindedir ve kapatılmalıdır. Geçmişte Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'mızın yaptığı gibi bugünden tezi yok İncirlik Hava Üssü faaliyetlere kapalı tutulmalıdır. İki ülke arasındaki sözleşme, Azerbaycan petrolünün Azerbaycan'ın istediği ülkelere sevkine izin veriyor olsa da Yumurtalık Boru Hattı'ndan sevk edilen akaryakıt; Türkiye gerekirse müzakereler yoluyla, gerekirse de Azerbaycan'ın iradesine rağmen Yumurtalık'tan, petrol sevkiyatını kesin bir şekilde durdurmalıdır. İsrail'in bütün can damarları tıkanmadıkça Gazze'ye de Kudüs'e de Şeria'ya da hayat yok" ifadelerini kullandı.