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Yeniden Refah Partisi'nden erbaneli seçim şarkısı

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Yeniden Refah Partisi, yerel seçim şarkısını duyurdu. Grup Tillo'nun bestelediği "Refah Geliyor Refah!" isimli şarkının erbanelerle çalınması dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim şarkısını Grup Tillo besteledi. "Refah Geliyor Refah!" isimli şarkının erbanelerle çalınması dikkatlerden kaçmadı.

YENİDEN REFAH SEÇİM ŞARKISINI DUYURDU

31 Mart yerel seçimlerine ayrı girme kararı alan Yeniden Refah Partisi seçim müziğini duyurdu. "Refah Geliyor Refah" isimli şarkıyı Şarkıyı Grup Tillo besteledi.

ERBANELİ SEÇİM ŞARKISI

Grubun şarkıyı erbanelerle çalması dikkat çekti. Şarkı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katıldığı törenle duyuruldu.

Yeniden Refah Partisi'nden erbaneli seçim şarkısı

GRUP TİLLO

Mustafa Kadaş, Veysi Atadan ve Celal İnan'dan oluşan Grup Tillo, 1991 yılında Diyarbakır'da kuruldu. Çocukluğundan beri dergah kültürüyle yetişen Grubun kurucusu Mustafa Kadaş, ilahi müziğe olan sevgi ve muhabbetini, mesleği olan mobilya atölyesinde kendi personeliyle birlikte Güneydoğu tekke musıki kültürünü devam ettirmek amacıyla Grup Tillo'yu kurdu. Grup Tillo, yöreye ait olan ilahilerini icra ederek, yine yöre halkının dili olan Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça dillerinde eserlerini icra edip, yok olmaya yüz tutmuş Erbane (def) kültürünü yeniden canlandırıp tanıtmaya çalıştı. İsmini, tarihimizde önemli bir ilim merkezi olan, Siirt'in Tillo köyünden alan Grup üyelerinin tamamı Diyarbakır'lı olup, halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Harput ve kerkük havzasına mahsus hançere ve nağme rengiyle dikkat çeken Grup Tillo, yurtiçi ve yurtdışında konser çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Mark Kolçak:

"Refah" biraz zor bir kelimeye benziyor. Bence "Huzur" deseler daha çok insanın ilgisini çekebilir ?

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