Üye Girişi
Haberler
Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti
Palandöken'de çığ faciası! Ağır yaralanan milli sporcu kurtarılamadı
Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
Almanya'daki noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor

Yeniden Refah Partisi'nden Engin Arslan ve Ailesine Destek Ziyareti

Yeniden Refah Partisi'nden Engin Arslan ve Ailesine Destek Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Başkanı Ünal Kaplan ve yönetimi, Suriye'de tutuklanan Engin Arslan'ı ve ailesini ziyaret ederek, insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık yarattı. Ziyarette, dayanışma ve kardeşlik duygularının önemi vurgulandı.

Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Başkanı Ünal Kaplan ve yönetimi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan, ancak Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanarak Adra Hapishanesi'ne konulan ve Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan Engin Arslan ve ailesini ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Engin Arslan, bu süreçte yaşadığı insanlık dışı muamele ve ağır şartlar hakkında tecrübelerini paylaştı. Hapishane şartlarındaki yetersiz beslenme, hijyen eksikliği ve maruz kaldığı fiziksel işkence, insan hakları ihlalleri konusundaki farkındalığı artırmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan Arslan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen ailesine kavuşma arzusu ve güçlü duruşu partililere de cesaret ve ilham verdi.

"Engin Arslan ve ailesinin duyarlılığı bizi derinden etkiledi"

Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Başkanı Ünal Kaplan, "Ziyaretimiz sırasında, yaşanan bu acı tecrübelerin ötesinde, kardeşlik ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha tanık olduk. Engin Arslan ve ailesinin misafirperverliği, İslam ümmetine olan duyarlılıkları ve güçlü manevi duruşları, bizi derinden etkiledi. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, insanlığın ortak değerleri etrafında kenetlenmenin önemini bir kez daha hatırladık. Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Başkanlığı olarak, bu ziyaretin sadece bir buluşmadan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve insani değerlerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu tür ziyaretlerin devam etmesi, toplumumuzda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirecektir. Engin Arslan ve ailesine yeni yaşamlarında huzur, mutluluk ve refah dilerken, başta İslam coğrafyası olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zulüm gören kardeşlerimiz için dualarımızın ve gayretlerimizin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
img

Yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
Tartıştığı kadını öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık günün maçları nereden izlenir? 22 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, İkizler, Yengeç, Akrep burcu yorumu! 22 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.