Yeniden Refah Partili Bekin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın açıklamalarını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki göstererek, " Türkiye'ye karşı müstemleke bir ülke anlayışı ortaya koyan ABD'nin Türkiye Büyükelçisinin derhal Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine nota verilmesi ve 'istenmeyen kişi' olarak ilan edilmesi gerekir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Barrack'ın sorumluluk alanını aşan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Bekin, "Barrack'ın bu açıklamaları, ABD'nin 1950'lerden bugüne kadar Orta Doğu'da yürüttüğü politikaların bir iz düşümü niteliğindedir, çünkü ABD 'demokrasi' adı altında demokrasi karşıtı yönetimleri iş başına getirmek suretiyle daha kolay yoldan Orta Doğu üzerinde nüfuz sahibi olmayı adet edinmiştir. Bu anlayışla halen aynı politikaları sürdürüyor. Bütün bunları İsrail'in güvenliği ve istikrarı için yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığını anımsatan Bekin, Barrack'ın üstenci bir yaklaşımla, bir büyükelçinin görev ve sorumluluk anlayışına sığmayan söylemlerle Türkiye'ye yön vermeye kalkışmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı.

