Yeniden Refah Partisi'nde Bayrak Değişimi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Talas ve Develi ilçe başkanlıklarında Nadir Demir ve Bayram Sabah göreve getirildi. Önceki başkanlara teşekkür edilirken, yeni başkanlara başarılar dilendi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Talas ve Develi ilçe başkanlıklarında bayrak değişimi yaşandı. Talas İlçe Başkanlığı'na Nadir Demir, Develi İlçe Başkanlığı'na da Bayram Sabah getirildi.

YRP Talas ve Develi ilçe başkanları değişti. YRP Talas İlçe Başkanlığı görevine Doğan Bozdoğan'ın yerine Nadir Demir, Develi İlçe Başkanlığı görevine ise İsmet Karakaya yerine Bayram Sabah getirildi.

YRP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; önceki dönem başkanlarına gösterdikleri emek ve gayretten dolayı teşekkür edilirken, yeni göreve gelen başkanlara ise başarılar dilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
