Yeniden Refah Partisi KKTC'de temsilcilik açtı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40'ıncı yılı kutlamaları nedeniyle ziyaret ettiği Lefkoşa'da parti temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Fatih Erbakan ve partililer, KKTC'de, Girne Kapısı Tören alanında ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen 40'ıncı kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı. Fatih Erbakan, ziyaret ettiği Lefkoşa'da Köşklü Çiftlik'te Yeniden Refah Partisi'nin ada temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi. KKTC Ada Başkanı Mikail Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, Yeniden Refah Partisi milletvekilleri Mehmet Aşıla, Ali Yüksel'in yanı sıra sanatçı ve Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz ve partililer katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs adasının manevi ve stratejik öneminden bahseden Erbakan, "Kıbrıs'ta manevi kalkınma en önemli önceliktir. Gençlerimizi şuurlu şekilde yetiştirmemiz lazım. Gençlere vatan sevgisi, iman şuuru aşılanmazsa, o bölge kazanılamaz. Kıbrıs'ta manevi kalkınma hamleleri gerçekleştirilmeli. Burada Türkiye'ye büyük görev düşüyor. Kıbrıs'ın kuzeyini 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' şeklinde nitelendirmekteyiz. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gerekli adımlar mutlaka atılmalı" dedi.

Ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ve eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti.