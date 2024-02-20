Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Pamukçu'nun istifa açıklamasında partiye kuruluş felsefesinden uzaklaşma eleştirisi yöneltilirken yerel seçim için aday belirleme sürecinde oy hesabı yapıldığı ve partiyle "uyumlu olmayan" isimlerin seçildiği belirtildi.

"GÖRÜŞÜMÜZ VE İNANCIMIZLA UYUMLU OLMAYAN ADAYLAR GÖSTERİLDİ"

Pamukçu'nun yaptığı istifa açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

SUAT PAMUKÇU KİMDİR?

Suat Pamukçu 1950 yılında Bayburt'ta doğdu. İlköğrenimini Bayburt Şair Zihni İlkokulunda; ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum Lisesinde üstün başarıyla tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1975-1995 yılları arasında özel sektörde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

20 ve 21. Dönemlerde Bayburt Milletvekili seçildi. TBMM KİT Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliklerinde bulundu; Yasadışı Telefon Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Fazilet Partisinin Anayasa Mahkemesince kapatılması nedeniyle Parlamento çalışmalarına Saadet Partisi milletvekili olarak devam etti. 21. Dönemde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah Partisinin Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.