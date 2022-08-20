Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Başkanı olarak Mustafa Doğan'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Başkanı olarak Mustafa Doğan'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan açıklamasında, 1990'lı yıllarda Milli Gençlik Vakfı'nda aktif bir şekilde görev yapan, yüksek lisansını Almanya'da Aachen Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan ve iş hayatında yurt içi ve yurtdışında üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunan İl Başkanı Mustafa Doğan'a görevinde başarılar dileyen Erbakan, eski il başkanı Hüseyin Terzi'ye de yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan'ın uzun süre Türk Hava Yolları'nda üst düzey yöneticilik yaptığı ifade edildi.

MUSTAFA DOĞAN KİMDİR?

1970 yılında Almanya'da doğan ve orta öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Doğan, siyasetle ilk gençlik yıllarında, Refah Partisi'nde aktif olarak yer alarak tanıştı.

Doğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde Kimya bölümü üzerine üniversite de eğitim görürken Milli Gençlik Vakfı'nda (MGV) üniversite teşkilatında faaliyet gösterdi.

Aachen Üniversitesi'nde kimya bölümünde Almanca ve kimya üzerine eğitim aldı. Münster Üniversitesi'nde "Nano Teknoloji" üzerine yüksek lisansını tamamlayan Doğan, o yıllarda da Milli Görüş organizasyonlarında de çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

Almanya İlaç Sanayi'nin önde gelen firmalardan Bayer'de Ar-Ge bölümünde çalışmalar gerçekleştiren Doğan, sonrasında Türk Hava Yolları'nda satış biriminde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Satış Başkan Yardımcılığı Amerika Kıtası görevini 7 yıl sürdürdükten sonra görevinden ayrıldı.

Mustafa Doğan, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça bilmektedir.

STK ÇALIŞMALARI

Mustafa Doğan'ın 2002'den günümüze kadar görev yaptığı STK'lar arasında Avrupa Milli Görüş Teşkilatı olan IGMG Aachen'de yöneticilik, Anadolu Gençlik Derneği Başakşehir ilçe yönetim kurulu üyeliği, İnternational Youth Forum (İYFO), İlim Yayma Cemiyeti, Tekder gibi kuruluşlar bulunuyor.