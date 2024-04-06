Yeniden Refah Partisi İBB Başkan Adayı Altınöz: Vatandaş Sarı Kart Gösterdi, Erken Seçim Olabilir

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz Haberler.com stüdyosunun seçim özel konuğu oldu. Altınöz, 31 Mart yerel seçimini emeklilerin belirlediğini vurgulayarak "Vatandaş bu seçimde iktidar partisine sarı kart gösterdi" ifadelerini kullandı. Altınöz ayrıca önümüzdeki yıl erken seçim olabileceğini ifade etti.

"BU TABLO ERKEN SEÇİM TABLOSU"

Yeniden Refah Partisi'nin medyada yer bulamadığını çok önemsediğini belirten Altınöz, gelecek yıl için Türkiye siyaseti ile ilgili öngörüsünü şu sözleriyle paylaştı;

"Tablo hiç iyi değil, vatandaş ekonominin durumundan memnun değil. Kendimizi daha fazla izah etmemiz lazım. Genel seçimlere hazırlanacağız. Gördüğüm kadarıyla bir erken seçim var. Bu tablo kesinlikle bir erken seçim tablosu. Hükümet başarısız."