Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Milli görüşü Meclis'e taşıyacağız'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimizi yani milli görüşü tam 21 sene aradan sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle. Meclis dışında bile Yeniden Refah Partisi çok büyük hayırlara vesile oldu" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde toplanan partililere seslenen Erbakan, milli görüşün ilk belediyesini 1984'te Şanlıurfa'da kazandığını, 2023'te de partisinin kentte birinci parti olacağını söyledi. Erbakan, dış güçlere karşı Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli. Diğer çok önemli bir husus da Yeniden Refah Partimizin mutlaka ama mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması. Bütün Urfa'da diyeceğiz ki en azından her evden bir tane oy istiyoruz. Bir tane oy Erdoğan'a, bir tane oy Yeniden Refah Partisi'ne istiyoruz diyeceğiz. Çünkü Yeniden Refah Partimizin Meclis'te olması, iktidarın da AK Parti'nin de faydasına olacak bir iş. Biz yapıcı muhalefet yapıyoruz, doğruya destek oluyoruz.