Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Hedef Yüzde 10'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel seçimlerde aldıkları oy oranını yerel seçimlerde yüzde 7'nin üzerine hatta yüzde 10'un üzerine taşımak için çalışacaklarını söyledi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel seçimlerle ilgili, "Türkiye genelinde aldığımız bu 2,9'u yerel seçimlerde yüzde 7'nin üzerine hatta yüzde 10'un üzerine taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonrası başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında Kütahya'ya geldi. Adnan Menderes Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Erbakan, bölge halkıyla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi Meydan Camisi'nde öğle namazı kılıp ardından, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından, bir düğün salonunda düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan Erbakan, partililere seslendi.