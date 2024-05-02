Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzurum'da seçim zaferini kutladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "31 Mart seçimlerinden seçimin çok açık ve net şekilde galibi olarak çıktık. 14 Mayıs'ta aldığımız yüzde 2,9 oy oranımızı yüzde 6,98'e yani yüzde 7'ye taşıyarak, yüzde 100'ün üzerinde artırdık." dedi.

Erbakan, partisinden Erzurum'un Köprüköy Belediye Başkanı seçilen Nevzat Karasu'yu ziyaret edip çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilere, belediye başkanlığının samimiyetle, gayretle ve maneviyatı önceleyerek yapılması halinde, milletin faydasına olacağını söyledi.

Karasu'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunan Erbakan, "Köprüköy Belediyemizi Cenabıallah'ın izniyle milletimizin, Köprüköy halkının teveccühüyle kazandık. İnşallah burada Milli Görüş ve ahlaklı belediyecilik anlayışını hakim kılıp, milletimize hizmetkar olacağız." ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan, yerel seçimlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"31 Mart seçimlerinden seçimin çok açık ve net şekilde galibi olarak çıktık. 14 Mayıs'ta aldığımız yüzde 2,9 oy oranımızı yüzde 6,98'e yani yüzde 7'ye taşıyarak, yüzde 100'ün üzerinde artırdık. 63 belediyeyi kendi bileğimizin hakkıyla, milletimizin teveccühüyle kazandık. 3 milyon oya ulaştık. Türkiye'nin üçüncü siyasi partisi olarak Türk siyasetinin parlayan yıldızı ve çok önemli bir aktörü haline geldik. Pek çok ilçelerimizde yüzde 20-30 ve 40'ın üzerinde oy almak nasip oldu. Bunlardan biri de biraz evvel ziyaret ettiğimiz Horasan ilçesiydi. Yüzde 37 oy aldığımız bir ilçe, biraz sonra Pasinler'e geçeceğiz. Yine yüzde 30'un üzerinde oy aldığımız bir ilçe. Erzurum, Milli Görüşün kalesi olduğunu merhum Erbakan Hocamıza, Milli Görüşe nasıl bir muhabbet beslediğini ve güven duyduğunu bu seçimlerde bir kez daha ortaya koymuş oldu."

Ziyarette Karasu, Erbakan'a Oltu taşından tespih hediye etti.

Belediyeden sonra Köprüköy Kaymakamı Ahmet Gökcecik'i makamında ziyaret eden Erbakan, daha sonra Pasinler ilçesine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Ziyaretlerde Erbakan'a, Genel Başkan yardımcıları Suat Kılıç ve Mehmet Kaderli ile MKYK Üyesi Sadık Çat eşlik etti.