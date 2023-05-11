Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ziyaretlerini sürdürüyor

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ziyaretlerine devam ediyor. Esenler Wushu Federasyonu İstanbul Şampiyonası'na katılan Erbakan, ardından Fatih' te bulunan Siirt Vakfı'nı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Esenler Wushu Federasyonu İstanbul Şampiyonası'na katılan Erbakan, ardından Fatih' te bulunan Siirt Vakfı'nı ziyaret edip vatandaşlarla buluştu.

"Spora Yeniden Refah Partisi olarak önem veriyoruz"

Mehmet Öcalan Spor Salonunda gençlere yönelik önemli açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Spor, gençlerimizin ahlaki açıdan gelişmesinde çok önemli bir öneme sahip. Sağlıklı nesiller olarak yetişmesinde çok büyük yere sahip. Zararlı alışkanlıklarda, anarşiden, terörden dahi uzak durmaları için son derece önemli bir fonksiyona sahip. Biz Yeniden Refah Partisi olarak meclise girdiğimizde spor branşları arasındaki ayrımcılığa son verilmesi için mücadele edeceğiz. Takım sporlarına verilen önemin ve desteğin, bireysel sporlara da aynı şekilde verilmesi için mücadele edeceğiz. Spora Yeniden Refah Partisi olarak önem veriyoruz. Gençlerimizin yeni nesillerimize en büyük önemi veriyor gençlerimizin sporla ilgilenen, entelektüel derinliğe sahip, kaliteli eğitim almış, zararlı alışkanlıklardan uzak ve ahlakı yüksek gençler olarak gelişmesi için inşallah mecliste mücadele edeceğiz" dedi.

Erbakan Siirt Vakfı' ndaki konuşmasında ise, "Erbakan Hoca'mızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle ilgisi, o bölgeye olan hizmeti, o bölge insanına olan sevgisi, onların haklarını savunmak adına ceza almış olması, o bölgenin maddi ve manevi kalkınma için uzun yıllar mücadele edip hizmet etmiş olması ve o bölgede üretime yönelik, istihdama yönelik yapılan yatırımların hemen hemen tamamında Erbakan Hocamızın imzasının olması gerçekten de önemli bir olay. Bu vesileyle Erbakan Hoca'mızın bu hizmetleri, tabii karşılıksız kalmadı. Yeniden Refah Partisi olarak aynı çizgide yürüyen, milli görüş davasına sahip çıkan, milli görüşü temsil etmek için yola çıkan bir parti olarak aynı sevgiyi, aynı muhabbeti, aynı bağı Doğu ve Güneydoğu insanıyla, halkıyla devam ettirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.