Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Pkk'nın resmi olarak yöneticisi olan şahısların 7'li masaya destek açıklamalarını görüyoruz. Tabii bunun 7'li masa tarafından açıklanması lazım. İsim vererek, bu kadar üst perdeden, ima ya da adres göstererek değil, açıktan 7'li masaya ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bu gayretleri, bu destekleri insanın aklına çok sorular getiriyor." dedi.

Erbakan, partisinin üye kayıt standını ziyaret etmek üzere geldiği Çorum'da Valilik binası önünde partililerce karşılandı.

Gazi Caddesi'nde "sevgi yürüyüşü" yapan Erbakan, Hürriyet Meydanı'nda partililere hitap etti.

Yeni kurulmuş bir parti olduklarını ancak 50 yıllık milli görüş tecrübesiyle 14 Mayıs seçimlerinin kilit partisi haline geldiklerini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin tercihi belirleyici olacak konuma gelmişti. Böyle bir noktada bizler tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla, logomuzla, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gitme kararı aldık. Neden bu kararı aldık? Def-i mazarratı gerçekleştirebilmek için. Herhangi bir fayda elde etmeden önce bir mazarratın defedilmesi çok daha hayırlı ve önemlidir bizim inancımıza göre. Nedir o def-i mazarrat? Solcusuyla, komünistiyle, sosyalistiyle, Pkk'lısıyla, ateistiyle, LGBT'cisiyle kim varsa bir araya toplanmış olan 7'li kaos masası, 7'li maşa ittifakıdır." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın çocuklara Kur'an eğitimi, LGBT, namus kavramı, İstanbul Sözleşmesi gibi konularda vaatlerde bulunduğuna işaret eden Erbakan, "Bu, henüz bu aziz milletin oyuna ihtiyaçları olduğu noktada söyledikleri. Bir de iktidar olup gücü ele geçirirse kim bilir neler yapacaklar, Allah vermesin." ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nın ekonomide herhangi bir şeyi düzeltebilmesinin mümkün olmadığını anlatan Erbakan, şöyle devam etti:

"Geçmişleri belli, neler yaptıkları belli. İlk defa gelmiyorlar ki. Diğer yandan inanç özgürlüğü elden gidiyor, kazanımlarımız elden gidiyor. Milletin milli ve manevi değerleriyle barışık olmayan bir iktidar getirilmeye çalışılıyor. Böyle zararlı bir işin içinde bizim aziz milletimiz olmayacaktır. İnşallah 14 Mayıs'ta Çorumlular da 85 milyon milletimiz de 7'li masaya hak ettiği cevabı sandıkta verecektir."

Vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları için oy isteyen Erbakan, milli görüşün Meclis'te yer alması gerektiğini vurguladı.

Erbakan, konuşmasının ardından kentteki gazetecilerle Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi.

Bir gazetecinin, "Cumhur İttifakı'nda olmaktan mutlu musunuz?" sorusuna, "Cumhur İttifakı'nda yer alma kararımız, milletimizin, devletimizin selameti açısından alınmış stratejik bir karardır. İlkeler ve prensipler üzerine oluşturulmuş bir karardır. Bu ilkelerimiz AK Parti ile oluşturulan mutabakat metninde ortaya konulmuştur." açıklamasında bulundu.

Metindeki konuları uygulama fırsatı bulacaklarının altını çizen Erbakan, şöyle konuştu:

"İnşallah bu ittifak sayesinde hem milli görüş, Yeniden Refah Partisi Meclis'te güçlü şekilde yer alacak hem de inşallah AK Parti ile imzaladığımız mutabakat maddelerinin uygulanmasına vesile olacağız hem de ülkemizi 7'li masanın tahribatından korumaya da inşallah vesile olmuş olacağız. Bu bakımdan doğru bir karar aldığımızı düşünüyoruz. Doğru karar alıp doğru adım atmaktan dolayı da memnuniyetimizi ifade ediyoruz. İttifaka girişimizden sonra da milletimizin, seçmenimizin, halkımızın çok büyük teveccühüne, desteğine mazhar olduk. Güzel bir sinerji oluştu hem Yeniden Refah Partisine hem Cumhur İttifakı'na."

Erbakan, aralık ayında yaptırdıkları ankette yüzde 8,5 oy oranına ulaştıklarını, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla oy oranlarının daha yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

Bir gazetecinin, HDP'nin Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendirdiğiyle ilgili sorusu üzerine Erbakan, şunları kaydetti:

" Pkk'nın resmi olarak yöneticisi olan şahısların 7'li masaya destek açıklamalarını görüyoruz. Tabii bunun 7'li masa tarafından açıklanması lazım. İsim vererek, bu kadar üst perdeden, ima ya da adres göstererek değil, açıktan 7'li masaya ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bu gayretleri, bu destekleri insanın aklına çok sorular getiriyor. Bir konuda anlaşma mı oldu? Milletten gizli, kapalı kapılar ardında bir söz mü verildi? Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılıyor, 7'li masaya destek veriyor, bunu açıklamaları lazım. Bunu ülkemiz ve devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz. Bu da 7'li masanın sürekli oy kaybına ve gerilemesine yol açan önemli faktörlerden biri."