Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstişare ve Diyaloğun Önemini Vurguladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kutuplaşma, gerginlik ve çatışma yerine istişarenin, müzakerenin, diyaloğun faydalı olacağı görüşüne sahibiz. Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa tabii ki biz de görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kutuplaşma, gerginlik ve çatışma yerine istişarenin, müzakerenin, diyaloğun faydalı olacağı görüşüne sahibiz. Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa tabii ki biz de görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen aylık olağan il başkanları toplantısında, dün Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri, "Filistin İçin Kıyama Davet Mitingi"ni hatırlatarak, mitingle zulme karşı duruşlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Bugün İstanbul'da yapılan D-8 Zirvesi'ni de önemsediklerini anlatarak Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulunan Erbakan, bu toplantıda somut adımların ve yaptırımların karara bağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin en önemli gündem maddesininin ekonomik sıkıntılar olduğuna işaret eden Erbakan, "Bizim de yurt gezilerinde gördüğümüz manzara, emekli, emekçi, dar gelirli, işçi, çiftçi, köylü ve hatta sanayiciler ve esnaf da bu sıcak paraya dayalı yüksek faize, borca dayalı ekonomi modeli nedeniyle çok büyük bir sıkıntı içerisindeler. Bunları dile getirmemizi talep ediyorlar. Biz tarihe not düşmeye ve milletimizin ses olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erbakan, darbe dönemleri dışında ilk defa bu kadar yüksek enflasyon dönemine ulaşıldığını vurgulayarak, Türkiye'nin tarihin en yüksek enflasyon sıralamasında, Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü sırada olduğunu savundu.

Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyesinin en az bir maaş tutarına yükseltilmesi ya da 10 bin lira olması talebinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Erbakan,"Temmuz'da asgari ücretin en az 25 bin lira seviyesine çekilmesi lazım, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım." dedi.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme daveti olursa kabul edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Biz, her zaman siyasetin centilmen bir şekilde, nezaket kuralları içerisinde yapılması, bunun bir savaş olmadığı görüşümüzü ifade ediyoruz. Partimizi kurduğumuz gün itibariyle hep söylediğimiz, siyasete zarafet ve nezaket getireceğiz diyoruz. Bu nedenle kutuplaşma, gerginlik ve çatışma yerine istişarenin, müzakerenin, diyaloğun faydalı olacağı görüşüne sahibiz. Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa tabii ki biz de görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz."

Kaynak: AA / Politika

Fatih Erbakan Refah Politika Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title