Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bayrampaşa'da Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bayrampaşa'da bulunan Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek ziyareti öncesi Bayrampaşalı vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Bayrampaşa Ali Fuat Başgil Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Yürüyüşün ardından Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Erbakan, Dernek Başkanı Muhammed Sancaktar ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Erbakan, görüşme sonrası bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Dış politikada Erbakan Hocamızın hayatı boyunca göstermiş olduğu hassasiyetleri aynı şekilde parti programımıza da koyduk"

Konuşmasında Yeniden Refah Partisi olarak dış politikada Necmettin Erbakan'ın izinden gittiklerine değinen Fatih Erbakan, "Bosna dendiği zaman Erbakan Hocamız, milli görüş aklımıza geliyor. Erbakan hocamız, 1992- 1995'li zulüm dönemlerinde Refah Partisi Genel Başkanı olarak gerçekten de büyük çabalar ortaya koydu, maddi - manevi Bosnalı kardeşlerimizin yanında oldu. Erbakan Hocamızın oradaki direnişi desteklemesi ve çok ciddi anlamda yardımlarda bulunması sebebiyle orada zafer kazanılmış oldu. Bosna'nın her zaman Erbakan hocamızın kalbinde ayrı bir yeri oldu. Tabi sadece Bosna değil, dünyanın neresinde Müslümanlar zulüm görüyorsa Erbakan Hocamız buralara destek oldu. Bizler de Yeniden Refah Partisi olarak aynı ruhla, aynı dava uğruna, aynı çizgide mücadele etmek üzere yola çıkmış bir partiyiz. Dış politikada Erbakan Hocamızın hayatı boyunca göstermiş olduğu hassasiyetleri aynı şekilde parti programımıza da koyduk. Özellikle D-8'lerin güçlendirilip canlandırılması ve Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin işbirliği teşkilatının kurulması parti programımızın dış politika bölümünün en önemli konuları. Türkiye güçlü olmazsa bu katliam ve zulümler devam eder" dedi.