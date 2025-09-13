Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Niğde'de konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Niğde'de konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Küresel Sumud Filosu'na katılanların tarihin altın sayfalarında altın varaklarla yerlerini alacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Küresel Sumud Filosu'na katılanların tarihin altın sayfalarında altın varaklarla yerlerini alacağını söyledi.

Kılıç, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Sumud Filosu'nun Gazze'nin kurtuluşu için yola çıktığını belirtti.

Sumud Filosu'nun Avrupa'nın değişik limanlarından yola çıktığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Gazze'nin kurtuluşu ve orada açların kursağına bir lokma kuru ekmek girebilmesi için Barselona başta olmak üzere Avrupa'nın değişik limanlarından yola çıkan ve çoğu Müslüman olmayan ama özü insan, sözü insan olan, insan olmanın şerefiyle şereflenmiş, ahlakıyla erdemlenmiş, dünya kardeşlerimize Niğde'den selam olsun. Gazze'ye nefes olabilmek için yola çıkan bütün mesai arkadaşlarımıza selam ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Kılıç, "Tarih bugünleri andığında ve yaşananları kayıt altına aldığında bu filoyu yola çıkaranlar, bu gemilerde yer alanlar, Gazze'ye nefes olanlar, canını hiçe sayanlar, şehadete susayanlar, tarihin altın sayfalarında altın varaklarla yerlerini almış olacaklar. Tarihin yazıldığı günlere tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret eden Kılıç, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Politika
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP yöneticisi de gözaltında

Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda Bahçeli'ye şok! Gözaltına alındı
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak

Atama bekleyenlere müjde! Bu ay 17 bin kişi alınacak
Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok

Kerem'siz Benfica'ya büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.