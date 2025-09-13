Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Niğde'de konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Küresel Sumud Filosu'na katılanların tarihin altın sayfalarında altın varaklarla yerlerini alacağını söyledi.

Kılıç, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Sumud Filosu'nun Gazze'nin kurtuluşu için yola çıktığını belirtti.

Sumud Filosu'nun Avrupa'nın değişik limanlarından yola çıktığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Gazze'nin kurtuluşu ve orada açların kursağına bir lokma kuru ekmek girebilmesi için Barselona başta olmak üzere Avrupa'nın değişik limanlarından yola çıkan ve çoğu Müslüman olmayan ama özü insan, sözü insan olan, insan olmanın şerefiyle şereflenmiş, ahlakıyla erdemlenmiş, dünya kardeşlerimize Niğde'den selam olsun. Gazze'ye nefes olabilmek için yola çıkan bütün mesai arkadaşlarımıza selam ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Kılıç, "Tarih bugünleri andığında ve yaşananları kayıt altına aldığında bu filoyu yola çıkaranlar, bu gemilerde yer alanlar, Gazze'ye nefes olanlar, canını hiçe sayanlar, şehadete susayanlar, tarihin altın sayfalarında altın varaklarla yerlerini almış olacaklar. Tarihin yazıldığı günlere tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret eden Kılıç, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.