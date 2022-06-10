Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Adana'da konuştu - Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, "Propaganda olsun diye söylemiyorum, anketörlerin yüzde 1-3 göstermesine bakmayın. Biz ciddi bir dip dalgayız. Halkta Yeniden Refah özlemi var." dedi.

Aydal, partisinin Adana il başkanlığında gazetecilere, iktidara geldiklerinde yapacakları 681 projenin bulunduğunu söyledi.

"Biz Türkiye'yi biliyoruz. İktidara adayım diyen bir parti Türkiye'yi bilmiyorsa çözümleri de üretemez." ifadelerini kullanan Aydal, şunları kaydetti:

"Biz önce Türkiye'yi bilmeliydik ki Türkiye'ye ait bir projeksiyon koyalım. Biz bu projeksiyonları ortaya koyduk. Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Söyleyecek çok şey var. Her şey gibi siyaset de nasip işi. Propaganda olsun diye söylemiyorum, anketörlerin yüzde 1-3 göstermesine bakmayın. Biz ciddi bir dip dalgayız. Halkta Yeniden Refah özlemi var. Bunu her gittiğimiz yerde görüyoruz."