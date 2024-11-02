Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanlığına Faruk Güler Atandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Eskişehir İl Başkanlığı görevine Faruk Güler’i atadı. Görevi devreden Osman Mandacı'ya ise teşekkür edildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın kararı ile Eskişehir İl Başkanlığı görevine Faruk Güler getirildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın kararı ile Eskişehir İl Başkanlığı görevine Osman Mandacı yerine Faruk Güler getirildi. Partiden, Osman Mandacı'ya teşekkür edildi.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan sosyal medya paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın takdirleriyle Eskişehir İl Başkanlığı görevine Faruk Güler getirildi. İl başkanlığı görevini bugüne kadar sürdüren Osman Mandacı başkanımıza gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." - ESKİŞEHİR