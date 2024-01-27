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Yeniden Refah Partisi, belediyelerde yeni bir sayfa açacak

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'tan sonra belediyelerde yepyeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Erbakan, partisinin büyüme hedeflerini ve başarılarını anlattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'tan sonra belediyelerde yepyeni bir sayfa açacaklarını söyledi.

Erbakan, partisinin Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Burada partililere hitap eden Erbakan, açılışın miting havasında geçtiğini belirterek, Yozgat'ta ve tüm Türkiye'de Milli Görüş'ün ve partisinin büyük zaferlerine vesile olması temennisinde bulundu.

Kazım Arslan'ın 1 Nisan itibarıyla Yozgat'ın yeniden belediye başkanı olacağını savunan Erbakan, şöyle konuştu:

"Üye sayımız son 5 ayda 260 binden 390 bine yükseldi. Önümüzdeki hafta inşallah 400 bini geçeceğiz ve 31 Mart seçimlerine 500 bin üyeyle girip, yerel yönetimlerde Yeniden Refah'ı iktidar yapacağız. 260 binden 390 bine gelmek demek, 5 ayda yüzde 50 büyümek demektir. Cenabıallah'a şükürler olsun. Bu Milli Görüş'ün bereketidir. Bu dava erlerinin fedakarlığının ve gayretinin sonucudur."

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin 14 Mayıs seçimlerinde pek çoklarının beklemediği bir başarıyı yakalayarak sürpriz gerçekleştirdiğini aktardı.

Daha büyük sürprizi 31 Mart'ta gerçekleştireceklerini belirten Erbakan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra belediyelerimizde yepyeni bir sayfa açacağız. Aynen 1989 ve 1994'te olduğu gibi belediyelerde yeniden destanlar yazacağız ve tarih yazacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Erbakan, belediye başkan adayı Kazım Arslan'a başarı diledi.

Kaynak: AA / Politika

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