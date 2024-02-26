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Yeniden Refah Partisi Adayı Orakçı: İmamoğlu, AK Parti'ye geçmek için yardımımı istedi

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Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de görev almadan önce AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.

Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com yayınına konuk oldu. Orakçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili önemli bir açıklamada bulunarak Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediği iddiasına bulundu.

"İMAMOĞLU AİLESİ GÖRÜŞMEYE GELDİ"

Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Orakçı, konuşmasında AK Parti Teşkilat Başkanı görevi sırasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP'ye geçmeden önce bir yemekte "AK Parti'ye geçmek istiyorum, yardımcı olur musunuz?" diye sorduğunu söyledi. Orakçı, yardım edeceğini söylediğini ve İmamoğlu'nun düşünmek için zaman istediğini söylediğini belirtti.

2004 yerel seçimleri için 1 yıl sonra İmamoğlu ailesinden kendisine başvuru görüşmesine geldiklerini ancak Ekrem İmamoğlu'nun bu görüşmeden yer almadığını söyleyen Orakçı, Ekrem İmamoğlu'nun amcasının başvuru yaptığını, İmamoğlu'nun ise amcası için geri adım attığını belirtti.

VEHBİ ORAKÇI KİMDİR?

1970 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya gelen Vehbi Orakçı, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993 yılında üniversite öğrencisi olarak kuruluşunu gerçekleştirdiği Marmara Mühendislik ve Yapı Sanayi Şirketi bünyesinde: inşaat, proje, mühendislik ve gıda ticareti alanlarında önemli faaliyet gösterdi.Bir süre AK Parti'de görev yapan Orakçı, Yeniden Refah Partisi'nden Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu.

Haberler.com Haber Merkezi / Selahattin Demirel - Politika

Yeniden Refah Partisi Ekrem İmamoğlu Vehbi Orakcı 3.Sayfa Yerel Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Barış Yesildağ:

Erzurumlulara pek güvenmiyorum o yüzden boş haber

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Gerçekçi Olalım:

hakikaten yeri yerinden oynatacak bir habermiş......... bu nasıl saçmalık ya... doğru yada yanlış sanki memlekette hiç parti değiştiren yokmuş gibi... herkesin hedefi vardır ve hedefleri doğrultusunda gerekli adımları atar.... bütün yaşamımız boyunca birçok tercihimizi değiştiririz....

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