Yeniden Refah Partisi Adayı Orakçı: İmamoğlu, AK Parti'ye geçmek için yardımımı istedi

Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com yayınına konuk oldu. Orakçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili önemli bir açıklamada bulunarak Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediği iddiasına bulundu.

"İMAMOĞLU AİLESİ GÖRÜŞMEYE GELDİ"

Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Orakçı, konuşmasında AK Parti Teşkilat Başkanı görevi sırasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP'ye geçmeden önce bir yemekte "AK Parti'ye geçmek istiyorum, yardımcı olur musunuz?" diye sorduğunu söyledi. Orakçı, yardım edeceğini söylediğini ve İmamoğlu'nun düşünmek için zaman istediğini söylediğini belirtti.

2004 yerel seçimleri için 1 yıl sonra İmamoğlu ailesinden kendisine başvuru görüşmesine geldiklerini ancak Ekrem İmamoğlu'nun bu görüşmeden yer almadığını söyleyen Orakçı, Ekrem İmamoğlu'nun amcasının başvuru yaptığını, İmamoğlu'nun ise amcası için geri adım attığını belirtti.

VEHBİ ORAKÇI KİMDİR?

1970 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya gelen Vehbi Orakçı, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993 yılında üniversite öğrencisi olarak kuruluşunu gerçekleştirdiği Marmara Mühendislik ve Yapı Sanayi Şirketi bünyesinde: inşaat, proje, mühendislik ve gıda ticareti alanlarında önemli faaliyet gösterdi.Bir süre AK Parti'de görev yapan Orakçı, Yeniden Refah Partisi'nden Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu.