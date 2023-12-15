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Yeniden Refah Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

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Yeniden Refah Partili milletvekilleri, yaklaşan yerel seçimler öncesi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul ve Ankara'da çalışma ofisi açtığı bilinen Kılıçdaroğlu'nu, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

İstanbul ve Ankara'da çalışma ofisi açan Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partili milletvekillerini misafir etti.

YENİDEN REFAH PARTİLİ İSİMLER KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun ofisine konuk oldu.

Yeniden Refah Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi'nden, görüşme sonrası açıklama yapılarak, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel, önceki gün, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışma ofisinde nezaket ziyareti gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞMEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Kılıçdaroğlu ile Yeniden Refah Partili milletvekillerinin görüşmesine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi hesabının altına yorum atan sosyal medya kullanıcıları "Bayram değil seyran değil, eniştem beni neden öptü?" gibi yorumlar yazdı.

Yeniden Refah Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Yeniden Refah Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de konuştuğu sırada fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Meclis'te düzenlenen cenaze törenine katılmış ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yan yana saf tutmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Yeniden Refah Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Aşıla Doğan Bekin Ali Yüksel Politika Güncel Haberler

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