Yeniden Refah Partili Bekin, uluslararası kuruluşların Küresel Sumud Filosu için somut adım atmasını istedi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amacı olmayıp, bu konuda Filo'nun uluslararası sularda güvenli geçişini sağlamak için uluslararası kuruluşların somut adımlar atarak acilen harekete...

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amacı olmayıp, bu konuda Filo'nun uluslararası sularda güvenli geçişini sağlamak için uluslararası kuruluşların somut adımlar atarak acilen harekete geçmeleri gerekmektedir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Filo'nun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amaç taşımadığını vurgulayan Bekin, Filo'ya uluslararası sularda, Gazze'den yüzlerce mil ötedeki Girit açıklarında İsrail güvenlik güçleri tarafından yasa dışı müdahale edilerek teknelerin ve gemilerin ele geçirilmesinin "Orta Çağ deniz korsanlığını" çağrıştırdığını ifade etti.

Bekin, "Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amacı olmayıp, bu konuda Filo'nun uluslararası sularda güvenli geçişini sağlamak için uluslararası kuruluşların somut adımlar atarak acilen harekete geçmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
