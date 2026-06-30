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Yeniden Refah Partili Bekin, NATO'ya ilişkin eleştirilerde bulundu

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, NATO'nun işlevsel olarak hükmünü kaybettiğini, barış ve istikrardan çok istikrarsızlık ortaya çıkaran saldırgan bir teşkilat haline geldiğini söyledi. Bekin, NATO'nun ABD güdümünde olduğunu ve Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "NATO artık işlevsel olarak hükmünü kaybetti, bundan böyle barış ve istikrardan çok istikrarsızlık ortaya çıkaran, saldırgan politikalarıyla ön plana çıkan bir teşkilat olduğunu görmemiz mümkündür." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 7-8 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını hatırlattı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekin, İran müdahalesi sonrası ABD ve AB üye ülkeleri arasında yaşanan kırılgan politikaların ortaya çıkardığı sorunların hangi yöne evrileceğinin NATO Zirvesi'nde belli olacağını ifade etti.

"NATO artık işlevsel olarak hükmünü kaybetti, bundan böyle barış ve istikrardan çok istikrarsızlık ortaya çıkaran, saldırgan politikalarıyla ön plana çıkan bir teşkilat olduğunu görmemiz mümkündür" diyen Bekin, NATO'ya ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

NATO'nun, ABD güdümünde olduğunu söyleyen Bekin, ABD'nin NATO'yu kendi çıkarları için kullandığını, NATO'nun, Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı.

Türkiye'nin üç kez NATO'ya müracaat ettiğini ancak alınmadığını belirten Bekin, Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesinin ardından NATO'ya kabul edildiğini anımsattı. Bekin, "Türkiye, ABD'den sonra Kore'ye asker gönderen ikinci ülke olmasaydı, NATO'ya alınması AB gibi mümkün olmayacaktı. Bu tarihi gerçeklikten dersler çıkararak bundan sonra politikamızı buna göre ayarlamamızda kolaylık olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
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