Yeniden Refah Partili Bekin, Mekke Mutabakatı'nın tüm bölge ülkelerini kapsaması gerektiğini söyledi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ayrışma ve ötekileştirmelerin önüne geçilebilmesi için Mekke Mutabakatı'nın tüm bölge ülkelerini kapsaması gerektiğini belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Umman üzerinde baskı kurarak tek taraflı geçiş koridoru konusunda diretmesinin, İran ile imzaladığı İslamabad Mutabakat Zaptı'na sadık kalmayarak İran'a saldırı başlatmasının ve onlarca masum insanın ölümüne sebep olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydetti.

İran'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının korunmasının başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerinin önceliği olması gerektiğine dikkati çeken Bekin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasi geleneğinden uzak bir anlayışla Hürmüz Boğazı üzerinde hak iddiasında bulunması son derece vahim bir gelişmedir. BM, görev ve sorumluluklarını ne yazık ki yerine getirmekten acizdir." dedi.

Doğan Bekin, BM organlarının sergilediği sessizlik ve eylemsizlik tavrının, BM'nin uluslararası itibarını ve güvenilirliğini daha da zedeleyeceğini, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdidi ise daha da büyüteceğini vurguladı.

ABD ve Siyonist İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarından sonra ortaya çıkan Mekke Mutabakatı'nı önemsediklerini belirten Bekin, "Ayrışma ve ötekileştirmelerin önüne geçilebilmesi için Mekke Mutabakatı'nın tüm bölge ülkelerini kapsaması gerekmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA