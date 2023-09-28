Yeniden Refah Partili Bekin: "Kıbrıs'ı 1974 öncesine döndürecek her türlü sinsi planın karşısındayız"

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, KKTC'yi 1974 yılı öncesine döndürecek her türlü sinsi planın karşısında olduklarını belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda KKTC'nin tam bağımsızlığının tanınması adına uluslararası topluma verdiği mesajı önemsediklerini söyledi.

Yunanistan'ın Kıbrıs'a AB'nin güvenlik politikaları perspektifinden bakmasının ve yaşanan sorunun çözümüne yönelik hiçbir inisiyatif almamasının, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de bir kördüğüme neden olduğunu ifade eden Bekin, şunları kaydetti:

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin 'Helen' yaklaşımlı ve Rum tarafının mutlak egemenliği altında oluşturulacak üniter Kıbrıs formülünde, KKTC vatandaşlarını eşit ve adil olmayan bir çözüm ile azınlık konumuna düşürmeye yönelik adımları; Türk kesiminin 1974 sonrası elde ettiği meşru hakların ellerinden alınmasına yönelik bir planın gereğidir. Yunanistan'ın gayrihukuki olarak Adalar denizini silahlandırması ve ABD'nin benzer şekilde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek şekilde Dedeağaç'ta deniz ve hava üsleri kurması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması kabul edilemez. Yeniden Refah Partisi olarak Kıbrıs'ı 1974 öncesine döndürecek olan her türlü sinsi planın karşısında yer alacağız."

Bekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin söylemlerini D-8 ve Türk Devleti Teşkilatını oluşturan üye ülkeler nezdinde eyleme dönüştürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.