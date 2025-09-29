Eğitimde Eşitlik İlkesi Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, eğitimle ilgili Fener Rum Patrikhanesine verilecek bir ayrıcalığın, eşitlik ilkesine aykırı olacağını ileri sürdü.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde, Heybeliada Ruhban Okulu'nun da gündeme geldiğini belirtti.

Heybeliada Ruhban Okulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye'deki tüm özel yüksekokulların devlet denetimine girmesine yönelik 1971'deki kararının ardından, bu değişikliğe karşı çıkan Fener Rum Patrikhanesince kapatıldığını dile getiren Bekin, "Fener Rum Patrikhanesinin konuyla ilgili asıl isteği 1971'de kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu'nun eski statü ile yeniden açılmasıdır. Burada Fener Rum Patrikhanesi'ne yönelik eğitim konusuyla ilgili özel statü sağlanması veya herhangi bir ayrıcalığın verilmesi, eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturur. Dolayısıyla bu konuda imtiyaz tanınması söz konusu olamaz." diye konuştu.

Yargıtay'ın konuya ilişkin kararını hatırlatan Bekin, "Türkiye bir hukuk devletidir." ifadesini kullandı. Bekin, atılacak yanlış bir adamın, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük maliyetler getireceğini de savundu.