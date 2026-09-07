Yeniden Refah Partili Bekin, eski siyasetçi ve bürokratlara verilen bazı hakları eleştirdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, görev süresi dolan siyasetçi ve üst düzey bürokratlara sağlanan araç, şoför ve koruma desteklerinin kaldırılmasını istedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu hassasiyeti dikkate alınarak her türlü yolsuzluğun üzerine gidilmesi, "kim olursa olsun" bu durumların araştırılıp gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

"Son çeyrek asrı kapsayacak şekilde ülkemizde görev yapan tüm üst düzey yönetici, milletvekili ve bakanların mal varlıklarını, görev yaptıkları dönemleri de kapsayacak şekilde ortaya koyabilecekleri kapsayıcı yasal düzenlemelerin geniş bir düzeyde süratle yapılması, etik değerlerin korunabilmesi adına artık kaçınılmazdır" değerlendirmesinde bulunan Bekin, belediyelere yönelik operasyonları ve bazı belediye başkanları ile meclis üyelerinin parti değiştirmelerini eleştirdi.

Eski bazı bakanlar, siyasetçiler ve bürokratlara araç, şoför ve koruma hizmeti sağlanabildiğini belirten ve bu duruma tepki gösteren Bekin, bu imkanların suistimal edilebildiğini ve kamu kaynaklarının israfına sebebiyet verebildiğini anlattı. Bekin, "Resmi hizmet süresi sona ermiş kişilere kamuda karar alabilme yetkisine haiz olmadığı halde hala ayrıcalıklı olarak kamu kaynaklarının tahsis edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Siyasi görev süresi tamamlanmış kişilere ömür boyu bazı imtiyazların tanınmasının adalet ve tasarruf ilkelerine aykırı olduğunu söyleyen Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle görev süresi dolmuş siyasetçi ve tüm üst düzey bürokratlara kamuya ait makam aracı kullanımı, şoför ve yakın koruma tahsisi sağlayan bu ayrıcalığın bir an önce ortadan kaldırılması amacıyla ilgili kanun veya yönetmeliklerin ivedilikle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA