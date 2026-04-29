Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik sözlerini eleştirdi.

Von der Leyen'in sözlerinin, Avrupa'nın geleceği için düşündürücü ve üzücü olduğunu dile getiren Arıkan, Türkiye'nin nerede konumlandığını ya da dış politikasını ABD sefirlerinin ya da AB komiserlerinin belirleyemeyeceğini söyledi.

Fransa'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile bir anlaşma yapmaya hazırlandığına ve Rum kesiminde asker bulunduracağına yönelik iddiaların gündeme geldiğini hatırlatan Arıkan, "Kıbrıs meselesi Rum yönetimi ve Yunanistan'ın tek başına karar alabileceği bir mesele değildir. Hiç kimse Türk kesimini yok sayarak, Türkiye'nin garantörlük haklarını hiçe sayarak Doğu Akdeniz'e askeri yığınak yapamaz." ifadesini kullandı.

Fransızların ve Rumların bu hamlesini "Kıbrıs meselesini çözüm masasından alıp, İsrail'e destek amacı güden askeri hesapların masasına koyma girişimi" şeklinde niteleyen Arıkan, bu olayın sessizce beklenip, geçiştirilecek bir kriz olmadığını belirterek, iktidarı "tarihi sorumluğa uygun davranmaya" davet etti.

"En az 3 çocuk politikası" yürüten iktidarın sözleri ile icraatlarının uyuşmadığını savunan Arıkan, iktidarın çocuk yoksulluğunda Avrupa'da Türkiye'yi lider yaptığını ileri sürdü.

Yıllar içerisinde maliyetler arttıkça doğum sayısının düştüğüne işaret eden Arıkan, Türkiye'nin bugün dünya sefalet endeksinde üçüncü sırada yer aldığını iddia etti.

Emekli ikramiyeleri düşük olduğu için 4 emeklinin bir araya gelmesi halinde dahi kurban kesemeyeceğini kaydeden Arıkan, Kurban Bayramı'nda emeklilere bir maaş ikramiye verilmesi için kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Başta savunma sanayisi olmak üzere maden faaliyetlerinin gerekliliğine olan ihtiyacı görmezden gelmenin mümkün olmadığını belirten Arıkan, bugün Türkiye'de madencilik değil, "kaz, çıkar, terk et" anlayışının bulunduğunu ileri sürdü.

Arıkan, "ne buluyorsan çıkart mantığıyla" Ordu ve Giresun gibi illerin neredeyse tamamının maden faaliyetlerine açıldığını savundu.

Ankara'da bir süredir eylem yapan maden işçilerinin, işveren tarafı ve bazı bakan yardımcılarının katılımıyla İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda uzlaştığını anımsatan Arıkan, "Emekçilerimizin geç de olsa muhatap alınmasını, ücretlerinin ödenmeye başlanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"Emekçi yorgunsa ülke de yorgundur"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise çalışan, üreten, ülkeye değer katan bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bir ülkenin gerçek gücünün, forsların önünde verilen pozlardan, lüks makam odalarında verilen karelerden görülemeyeceğini dile getiren Babacan, "Bir ülkenin gerçek gücü fert fert üretilen katma değeridir. Eğer emekçi yorgunsa ülke de yorgundur. Emekçi umutsuzsa ülke de umutsuzdur." sözlerini sarf etti.

Ankara'da eylem yapan madencilerle uzlaşmaya varılmasına değinen Babacan, "Umarız verilen sözler tutulur, umarız taahhütler yerine gelir, umarız madencilerimizin hakları teslim edilir. Bu ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması için çalışma hayatında adaleti sağlayan, hak kaybını önleyen tedbirlerin baştan alınması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yoksulluğun hızla yaygınlaştığını, fakirliğin derinleştiğini ileri süren Babacan, "İnsanlar çalışıyor ama geçinemiyor. Emek var, karşılığı yok. Pazara çıkan vatandaş fiyat etiketlerine bakıp geri dönüyor. Emeklilerimizin maaşı ayın ortasında tükeniyor. Gençler hayal kurmak yerine yarınlarla ilgili büyük kaygılar yaşıyor." diye konuştu.

Kamuoyunda "varlık barışı"nın yeniden gündeme gelmesine değinen Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, ülkedeki hukuk ve adalet zemininin güçlendirilmesini, ifade özgürlüğünün sağlanmasını istedi.

"Hepimiz vebal altındayız"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiğini anımsattı.

Hayatını kaybeden çocuklarla ailelerinin hikayelerini anlatan Davutoğlu, Yusuf Tarık Gül'ün babasının KHK'lı olduğu için ayrımcılığa tabi tutulduğu iddialarına değindi.

Yetkililerden, yansıyan iddiaların doğru olmadığı bilgisini aldığını aktaran Davutoğlu, Yusuf Tarık Gül'ün yoğun bakıma alındığı zannıyla hayatını kaybedenlerle ilgili ilk listede adının yer almadığını anlattı.

Daha sonra Gül'ün anne ve babasının da konuyu teyit ettiklerini kaydeden Davutoğlu, babanın, "Gerek vali gerek diğer devlet erkanı gerekeni yaptılar." dediği bilgisini paylaştı.

Büyük bir acı içinde olduklarını dile getiren Davutoğlu, "Hepimiz vebal altındayız. İktidara suçu atıp kenara çekilemeyiz. Bu çocukları koruyamadık, koruyamadık. O anneleri, babaları dinledikten, çocukların hikayelerini dinledikten sonra uykusu haram olmayana devlet adamı denmez, siyasetçi denmez, insan denmez." ifadesini kullandı.